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Зеленский утвердил состав комиссии по вопросам правовой реформы

Зеленский утвердил состав комиссии по вопросам правовой реформы

Киев  •  УНН

 • 9098 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №584/2019, которым постановил утвердить Положение о Комиссии по вопросам правовой реформы и персональный состав Комиссии, передает УНН со ссылкой на сайт Главы государства.

"В соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю утвердить прилагаемые: Положение о Комиссии по вопросам правовой реформы; персональный состав Комиссии по вопросам правовой реформы", - говорится в документе.

Согласно обнародованным на сайте положениям, в составе Комиссии из числа ее членов образуются рабочие группы по вопросам подготовки предложений о внесении изменений в Конституцию Украины, развитию законодательства об организации судебной власти и осуществлению правосудия, развития уголовного права, реформированию уголовной юстиции, развитию юридического образования и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Сопредседателями Комиссии Президент назначил заместителя руководителя Офиса Президента Украины Руслана Рябошапку и, по согласию, профессора кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Михаила Буроменского.

Рабочую группу по вопросам подготовки предложений о внесении изменений в Конституцию должен возглавить заведующий кафедрой общетеоретического правоведения и публичного права Национального университета "Киево-Могилянская академия" Анатолий Заяц.

Также Президент утвердил состав консультантов и наблюдателей от международных организаций, участвующих в работе Комиссии по вопросам правовой реформы.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНН, 21 июня Зеленский создал Комиссию по вопросам правовой реформы как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины и ликвидировал Совет по вопросам судебной реформы и Конституционную комиссию.

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