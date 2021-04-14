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Зеленський запросив прем'єра Японії до України

Зеленський запросив прем'єра Японії до України

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Японії Йосіхіде Сугою, запросив того до Києва на святкування Дня Незалежності і саміт Кримської платформи. Про це Зеленський написав в своєму Twitter, передає УНН.

Цитата

“Радий поспілкуватися з Прем’єр-міністром Японії Йосіхіде Сугою. Вдячний Японії за підтримку територіальної цілісності України. Підтримка G7 і, зокрема, Японії, одного з наших ключових партнерів, має вирішальне значення. Буду радий бачити вас в Києві на святкуванні Дня Незалежності України та на саміті Кримської платформи”, — написав Президент.

Деталі

Як повідомляє пресслужба Глави держави, в розмові Зеленський поінформував главу уряду Японії про загострення безпекової ситуації на сході України і збільшення концентрації російських військ біля кордонів нашої держави.

Суга запевнив, що японська сторона уважно відстежує розвиток подій, і висловив всебічну підтримку України.

Glad to talk to @JPN_PMO Yoshihide Suga. Grateful to for supporting territorial integrity. The support of # G7 & in particular, one of our key partners, is crucial. I’ll be glad to see you in #Kyiv at the celebration of #IndependenceDay & at the #CrimeanPlatform summit

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 14, 2021

Що було раніше

На цьому тижні Міністри закордонних справ G7 висловили стурбованість великим нарощуванням російських військових сил на кордонах і в незаконно анексованому Криму і закликають Росію припинити свої провокації.

Додамо

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною, що створює загрозу військової безпеки держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня 2021 року уздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — в Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

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Українські Національні Новини

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