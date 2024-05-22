Окупанти 391 раз ударили по Запорізькій області
Київ • УНН
Російські війська завдали 391 удару по 8 населених пунктах в Запорізькій області, включаючи ракетні удари, авіаудари, атаки безпілотників і артилерійські обстріли, в результаті яких були зруйновані житлові будівлі, але жертв серед цивільного населення не було.
Впродовж доби окупанти 391 раз ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Війська рф вдарили ракетою по Запоріжжю.
Ворог завдав 2 авіаційних удари по Новоандріївці.
182 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
15 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Роботине, Малу Токмачку та Левадне.
191 артобстріл завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Степногірська.
Надійшло 9 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.
У Запоріжжі вводиться перевірка поліцією громадського транспорту 21.05.24, 17:22 • 30815 переглядiв