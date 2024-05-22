Оккупанты 391 раз ударили по Запорожской области

Администрацию Байдена раскритиковали за отправку оружия Кении, а не Украине

Администрацию Байдена обвиняют в том, что она в обход Конгресса предоставила Гаити военную помощь на сумму в десятки миллионов долларов, что потенциально может подорвать поддержку Украины из-за ограниченности ресурсов.