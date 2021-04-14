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Альперін, Єрімійчук і Амірхонян на вихід: Україна планує позбавити громадянства контрабандистів і "тендерного троля"

Київ • УНН

 • 50539 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Щонайменше двох фігурантів санкційного списку контрабандистів з Указу Президента України та бізнесмена Араіка Амірхоняна, якого ЗМІ прозвали "тендерним тролем", планують позбавити громадянства України та видворити за межі країни. Про це УНН повідомив обізнаний у ситуації співрозмовник.

Йдеться, зокрема, про Вадима Альперіна та Олександра Єрімійчука, щодо яких за рішенням РНБО Указом Президента запроваджено персональні санкції. Підставою для запровадження санкцій стала інформація, надана Службою безпеки України.

Також, співрозмовник повідомив, що позбавлення громадянства може чекати на Араіка Амірхоняна, якого немає у згаданому санкційному списку, але який є фігурантом розслідувань Служби безпеки України щодо привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах та щодо дій, спрямованих на повалення конституційного ладу з корисливих мотивів.

Вадим Альперін

Президент України назвав його “хрещеним батьком контрабанди”. Альперін був затриманий за підозрою у створенні злочинної організації, яка займалася махінаціями з розмитненням товарів, які ввозилися в Україну. У межах розслідування НАБУ був затриманий 27 листопада 2019 року. Однак за кілька днів вийшов під заставу.

Альперіна пов’язують з судном “Фаіна”, яке ще 2008 року перевозило українські танки до Кенії, про що стало відомо після захоплення судна сомалійськими піратами.

В додатку до Указу Президента про запровадження санкцій вказується, що Альперін, окрім громадянства України, має громадянство Ізраїлю.

Олександр Єрімійчук

Відомо, що його називають “Слон”. Діяльність його на Буковинській митниці пов’язують з колишнім народним депутатом, членом партії “Народний фронт” Максимом Бурбаком. Також, за інформацією ЗМІ, Єрімійчук нібито контролює постачання товарів широкого вжитку з Туреччини та Китаю. За інформацією джерела УНН, Єрімійчук має громадянство Румунії.

Араік Амірхонян

Відомий тим, що кілька разів потрапляв у поле зору ЗМІ та правоохоронців після “розмов” з представниками Укравтодору (компанії, пов’язані з ним, виконували підрядні роботи з будівництва доріг за бюджетні кошти) та АМКУ. Найбільшого розголосу набув інцидент, що стався у 2015 році, коли було скоєно напад на тодішнього голову Укравтодору Андрія Батищева у його власному кабінеті. З іменем Амірхоняна пов’язують ще кілька подібних інцидентів, за які він навіть затримувався.
У червні 2019 року СБУ затримала Амірхоняна за підозрою у створенні “механізму незаконного переправлення” людей з України в Росію через Крим, а також незаконному заволодінні майном українських підприємств на суму майже 20 млн грн. А також за підозрою у змові зі співробітниками АМКУ щодо 200 заблокованих тендерів на понад 20 млрд грн. Однак Амірхонян вийшов під заставу. Наразі він оголошений у розшук. Ймовірно, перебуває у Франції. У лютому 2021 року СБУ повідомили Амірхоняну про підозру у справі про привласнення 500 млн грн бюджетних коштів. Однак, частина компаній, які пов’язують з Амірхоняном, продовжують спроби участі у тендерах на будівництво доріг.

УНН направив запити до компетентних органів для підтвердження інформації про можливе позбавлення згаданих осіб громадянства.

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