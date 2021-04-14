Альперин, Еримийчук и Амирхонян на выход: Украина планирует лишить гражданства контрабандистов и "тендерного тролля"

ukru
Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 54528 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 137544 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 141051 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 205523 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 242310 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 143452 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 134614 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 217918 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 125706 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 185031 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

3 марта, 03:21 • 155025 просмотра
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

3 марта, 05:01 • 147629 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 114712 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

08:22 • 118849 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 127628 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 242326 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 217928 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 375020 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 341514 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 325519 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 60933 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

08:50 • 127628 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

08:22 • 114712 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 205538 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 149635 просмотра
Актуальное
Альперин, Еримийчук и Амирхонян на выход: Украина планирует лишить гражданства контрабандистов и "тендерного тролля"

Альперин, Еримийчук и Амирхонян на выход: Украина планирует лишить гражданства контрабандистов и "тендерного тролля"

Киев  •  УНН

 • 50519 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Как минимум двух фигурантов санкционного списка контрабандистов из Указа Президента Украины и бизнесмена Араика Амирхоняна, которого СМИ прозвали "тендерным троллем", планируют лишить гражданства Украины и выдворить за пределы страны. Об этом УНН сообщил осведомленный в ситуации собеседник.

Речь идет, в частности, о Вадиме Альперине и Александре Еримийчуке, в отношении которых по решению СНБО Указом Президента введены персональные санкции. Основанием для введения санкций стала информация, предоставленная Службой безопасности Украины.

Также собеседник сообщил, что лишение гражданства может ожидать Араика Амирхоняна, которого нет в упомянутом санкционном списке, но который является фигурантом расследований Службы безопасности Украины относительно присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах и в отношении действий, направленных на свержение конституционного строя из корыстных побуждений.

Вадим Альперин

Президент Украины назвал его "крестным отцом контрабанды". Альперин был задержан по подозрению в создании преступной организации, которая занималась махинациями с растаможкой товаров, ввозимых в Украину. В рамках расследования НАБУ был задержан 27 ноября 2019 года. Однако через несколько дней вышел под залог.

Альперина связывают с судном "Фаина", которое еще в 2008 году перевозило украинские танки в Кению, о чем стало известно после захвата судна сомалийскими пиратами.

В приложении к Указу Президента о введении санкций указывается, что Альперин, кроме гражданства Украины, имеет гражданство Израиля.

Александр Еримийчук

Известно, что его называют "Слон". Деятельность его на Буковинской таможне связывают с бывшим народным депутатом, членом партии "Народный фронт" Максимом Бурбаком. Также, по информации СМИ, Еримийчук якобы контролирует поставки товаров широкого потребления из Турции и Китая. По информации источника УНН, Еримийчук имеет гражданство Румынии.

Араик Амирхонян

Известен тем, что несколько раз попадал в поле зрения СМИ и правоохранителей после "разговоров" с представителями Укравтодора (компании, связанные с ним, выполняли подрядные работы по строительству дорог за бюджетные средства) и АМКУ. Наибольшую огласку получил инцидент, произошедший в 2015 году, когда было совершено нападение на тогдашнего главу Укравтодора Андрея Батыщева в его собственном кабинете. С именем Амирхоняна связывают еще несколько подобных инцидентов, за которые он даже задерживался.

В июне 2019-го СБУ задержала Амирхоняна по подозрению в создании "механизма незаконной переправки" людей из Украины в Россию через Крым, а также незаконном завладении имуществом украинских предприятий на сумму почти 20 млн грн. А также по подозрению в сговоре с сотрудниками АМКУ по 200 заблокированным тендерам на более 20 млрд грн. Однако Амирхонян вышел под залог. Сейчас он объявлен в розыск. Вероятно, находится во Франции. В феврале 2021 года СБУ сообщила Амирхоняну о подозрении в деле о присвоении 500 млн грн бюджетных средств. Однако, часть компаний, которые связывают с Амирхоняном, продолжают попытки участия в тендерах на строительство дорог.

УНН направил запросы в компетентные органы для подтверждения информации о возможном лишении упомянутых лиц гражданства.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы