В Україні досі є посадовці, які ведуть диверсійну політику, зокрема в податковій - експерт

В Україні прослідковується дивна тенденція: чиновники, які завдають шкоду обороноздатності, продовжують працювати на своїх посадах, наприклад, голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев та в.о. заступника голови Державної податкової служби Євгеній Сокур. Президент Володимир Зеленський повинен змінити цю тенденцію, щоб таких чиновників відсторонювали з посад і притягали до відповідальності. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив голова Руху #SaveФОП Сергій Доротич.

Раніше УНН повідомляв, що проти ставленика і правої руки голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева – в.о. заступника голови ДПС Євгенія Сокура 4 листопада 2022 року було відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України. Справа відкрита за фактом перевищення службових повноважень Сокуром, який 26 жовтня 2022 року прийняв розпорядження про анулювання ліцензії ПАТ "Укртатнафта" на виробництво пального. Такі його дії ймовірно спричинили тяжкі наслідки компанії, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави.

В Офісі Генерального прокурора УНН повідомили, що наразі розслідуванням цієї справи займається Головне слідче управління Державного бюро розслідувань.

"Вважаю, що взагалі відбувається дуже дивна тенденція, що люди, які наносять шалену шкоду обороноздатності країни, чомусь лишаються на владних важелях і продовжують свою політику – політику диверсанта. Це і славнозвісний Гетманцев, і працівники податкових, і ревізійних структур різного ґатунку, які по розслідуванню журналістів лише вставляють палиці в колеса і оборонній промисловості, і армії", - зазначив Доротич.

На його думку, Президент України Володимир Зеленський повинен дати вказівку, щоб вживалися оперативні заходи щодо як мінімум відсторонення таких чиновників і притягнення їх до відповідальності.

"Однозначно ці вкрай жахливі випадки – саботажу, а подекуди і диверсії, не тільки наносять шкоду обороноздатності, вони підривають довіру і віру суспільства в перемогу, у можливість існування в майбутньому держави Україна. І це мені здається найстрашніше. Тому що оці факти – вони стають відомі суспільству, а потім ми спостерігаємо випадки пакування людей на вулиці (працівниками ТЦК – ред.), тому що люди не хочуть іти в армію, у якій немає елементарного, немає палива, щоб заправити вантажівку. Я вже не говорю про дрони. Тому і сумно, і страшно водночас", - зазначив Доротич.

Він переконаний, що Служба безпеки України повинна провести перевірку діяльності Сокура на предмет державної зради.

"Я взагалі вважаю, що на предмет державної зради і роботи з спецслужбами ворожих держав повинні пройти всі державні службовці, це вкрай необхідна міра... Взагалі весь апарат, який приймає наразі державні рішення, повинен пройти це. І зайнятися цим повинна СБУ", - додав Доротич.

Додамо

Справа проти Євгенія Сокура була відкрита через два однакових розпорядження від 26 жовтня 2022 року, які він видав, щодо позбавлення ПАТ "Укртатнафта" ліцензії. Документи мали ідентичний номер і дату, але підстави для анулювання ліцензії були вказані різні. В одній - відмова компанії нібито без законних підстав у допуску податківців до проведення перевірки. У другій - несплата чергового платежу за ліцензію протягом 30 днів від моменту призупинення ліцензії. При цьому на сайті податкової опубліковане лише одне розпорядження Сокура, яке стосується податкової перевірки.

Компанія оскаржила рішення Сокура у судовому порядку. Суди першої, апеляційної та касаційної інстанцій визнали, що направлення податкової перевірки було з порушеннями, а отже "Укртатнафта" мала повне право не допустити представників ДПС на свою територію. У результаті були визнані незаконними й розпорядження Державної податкової служби України про анулювання ліцензії "Укртатнафти" на виробництво пального, терміном дії з 01.07.2019 по 01.07.2024. Суди зобов'язали ДПС їх скасувати.

Народні депутати та юристи, опитані УНН, наголошують на тому, що Кабінет міністрів України повинен відсторонити Сокура з посади, адже, зважаючи на посаду, він може впливати на хід розслідування.

Нагадаємо

Після того, як правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти Сокура, на нього нібито скоїли замах 17 серпня 2023 року. Раніше ми розповідали, що до справи про "замах" є багато запитань, і складається враження, що це було не замовлення, а швидше інсценування. Адже інформація про те, що правоохоронці запобігли замахові на в.о. заступника голови податкової служби, відвернула увагу суспільства від кримінальної справи проти нього.