В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
Киев • УНН
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой, отмечает эксперт.
В Украине прослеживается странная тенденция: чиновники, которые наносят вред обороноспособности, продолжают работать на своих должностях, например, глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев и и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгений Сокур. Президент Владимир Зеленский должен изменить эту тенденцию, чтобы таких чиновников отстраняли от должностей и привлекали к ответственности. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал глава Движения #ЅаѵеФОП Сергей Доротич.
Ранее УНН сообщал, что против ставленника и правой руки главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева - и.о. заместителя главы ГНС Евгения Сокура 4 ноября 2022 года было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины. Дело открыто по факту превышения служебных полномочий Сокуром, который 26 октября 2022 года принял распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство горючего. Такие его действия вероятно повлекли тяжкие последствия для компании, а также государства в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства.
В Офисе Генерального прокурора УНН сообщили, что сейчас расследованием этого дела занимается Главное следственное управление Государственного бюро расследований.
"Считаю, что вообще происходит очень странная тенденция, что люди, которые наносят огромный вред обороноспособности страны, почему-то остаются на властных рычагах и продолжают свою политику - политику диверсанта. Это и знаменитый Гетманцев, и работники налоговых, и ревизионных структур разного рода, которые по расследованию журналистов только вставляют палки в колеса и оборонной промышленности, и армии", - отметил Доротич.
По его мнению, Президент Украины Владимир Зеленский должен дать указание, чтобы принимались оперативные меры по как минимум отстранению таких чиновников и привлечению их к ответственности.
"Однозначно эти крайне ужасные случаи - саботажа, а иногда и диверсии, не только наносят ущерб обороноспособности, они подрывают доверие и веру общества в победу, в возможность существования в будущем государства Украина. И это мне кажется самое страшное. Потому что эти факты - они становятся известны обществу, а потом мы наблюдаем случаи пакования людей на улице (работниками ТЦК - ред.), потому что люди не хотят идти в армию, в которой нет элементарного, нет топлива, чтобы заправить грузовик. Я уже не говорю о дронах. Поэтому и грустно, и страшно одновременно", - отметил Доротич.
Он убежден, что Служба безопасности Украины должна провести проверку деятельности Сокура на предмет государственной измены.
"Я вообще считаю, что на предмет государственной измены и работы со спецслужбами вражеских государств должны пройти все государственные служащие, это крайне необходимая мера... Вообще весь аппарат, который принимает сейчас государственные решения, должен пройти это. И заняться этим должна СБУ", - добавил Доротич.
Добавим
Дело против Евгения Сокура было открыто из-за двух одинаковых распоряжений от 26 октября 2022 года, которые он издал, о лишении ПАО "Укртатнафта" лицензии. Документы имели идентичный номер и дату, но основания для аннулирования лицензии были указаны разные. В одной - отказ компании якобы без законных оснований в допуске налоговиков к проведению проверки. Во второй - неуплата очередного платежа за лицензию в течение 30 дней с момента приостановления лицензии. При этом на сайте налоговой опубликовано лишь одно распоряжение Сокура, которое касается налоговой проверки.
Компания обжаловала решение Сокура в судебном порядке. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций признали, что направление налоговой проверки было с нарушениями, а значит "Укртатнафта" имела полное право не допустить представителей ГНС на свою территорию. В результате были признаны незаконными и распоряжения Государственной налоговой службы Украины об аннулировании лицензии "Укртатнафты" на производство горючего, сроком действия с 01.07.2019 по 01.07.2024. Суды обязали ГНС их отменить.
Народные депутаты и юристы, опрошенные УНН, отмечают то, что Кабинет министров Украины должен отстранить Сокура с должности, ведь, учитывая должность, он может влиять на ход расследования.
Напомним
После того, как правоохранители открыли уголовное производство против Сокура, на него якобы совершили покушение 17 августа 2023 года. Ранее мы рассказывали, что к делу о "покушении" есть много вопросов, и складывается впечатление, что это был не заказ, а скорее инсценировка. Ведь информация о том, что правоохранители предотвратили покушение на и.о. заместителя главы налоговой службы, отвлекла внимание общества от уголовного дела против него.
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