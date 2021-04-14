Дві сотні автівок застрягли у чергах на кордоні України з Польщею
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Автомобільні черги утворилися на декількох пунктах пропуску на кордоні України із сусідніми західними державами. Про це пише на своїй Facebook-сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, передає УНН.
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Так, станом на 12:00 на кордоні з Республікою Польща загалом в чергах стоїть 210 автівок, зокрема в пунктах пропуску “Шегині” — 130, “Краковець” — 80.
Окрім того, 50 автомобілів на кордоні з Угорщиною — у пункті пропуску “Тиса”.
Нагадаємо
Відтепер при в’їзді до України іноземці повинні мати негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений не більше ніж за 72 години. Кабінет міністрів України ухвалив відповідне рішення 22 березня.
Так, нещодавно прикордонники у пункті пропуску “Дольськ” не пустили автобус з Білорусі, всі пасажири якого мали підроблені результати ПЛР-тестів.