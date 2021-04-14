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Две сотни автомобилей застряли в очередях на границе Украины с Польшей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Автомобильные очереди образовались на нескольких пунктах пропуска на границе Украины с соседними западными государствами. Об этом пишет на своей Facebook-странице Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, передает УНН.

Детали

По состоянию на 12:00 на границе с Республикой Польша в целом в очередях стоит 210 автомобилей, в том числе в пунктах пропуска "Шегини" - 130, "Краковец" - 80.

Кроме того, 50 автомобилей на границе с Венгрией - в пункте пропуска "Тиса".

Напомним

Отныне при въезде в Украину иностранцы должны иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа. Кабинет министров Украины принял соответствующее решение 22 марта.

Так, недавно пограничники в пункте пропуска "Дольск" не пустили автобус из Беларуси, все пассажиры которого имели поддельные результаты ПЦР-тестов.

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