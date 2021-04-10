На кордоні з Україною розвернули автобус з Білорусі: всі пасажири мали підроблені результати ПЛР-тестів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 кквітня. УНН. Прикордонники у пункті пропуску “Дольськ” зупинили автобус з Білорусі, всі пасажири якого мали підроблені результати ПЛР-тестів. Про це інформує пресслужба МВС України, передає УНН.
Деталі
Так, повідомляється, що у пункті пропуску “Дольськ” прикордонники Луцького загону виявили 35 фейкових довідок про проходження ПЛР-тестування на COVID-19.
Під час перевірки пред’явлених результатів тесту на COVID-19 в інспектора прикордонного контролю виникли сумніви щодо їх дійсності. В ході більш ретельного дослідження прикордонники встановили, що бланки суттєво відрізняються від оригіналу, а також на них відсутні обов’язкові реквізити. Крім того, у кількох пасажирів охоронці кордону виявили довідки з однаковими номерами.
За даними МВС, громадянам Білорусі прикордонники встановленим порядком відмовили в пропуску на територію України.
За даним фактом поінформовано співробітників Нацполіції України та направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ.
Що було раніше
Підроблені ПЛР-тести на коронавірус на вихідних два тижні тому виявили на кордоні України з РФ та Румунією — в іноземця та групи з 8 українців відповідно.