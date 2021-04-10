На границе с Украиной развернули автобус из Беларуси: все пассажиры имели поддельные результаты ПЦР-тестов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 кквитня. УНН. Пограничники в пункте пропуска "Дольск" остановили автобус с Беларуси, все пассажиры которого имели поддельные результаты ПЦР-тестов. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, передает УНН.
Детали
Так, сообщается, что в пункте пропуска "Дольск" пограничники Луцкого отряда обнаружили 35 фейковых справок о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19.
Во время проверки предъявленных результатов теста на COVID-19 у инспектора пограничного контроля возникли сомнения в их подлинности. В ходе более тщательного исследования пограничники установили, что бланки существенно отличаются от оригинала, а также на них отсутствуют обязательные реквизиты. Кроме того, в нескольких пассажиров пограничники обнаружили справки с одинаковыми номерами.
По данным МВД, гражданам Беларуси пограничники в установленном порядке отказали в пропуске на территорию Украины.
По данному факту проинформировано сотрудников Нацполиции Украины и направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 358 УК.
Что было раньше
Поддельные ПЦР-тесты на коронавирус на выходных две недели назад обнаружили на границе Украины с РФ и Румынией - в иностранца и группы из 8 украинцев соответственно.