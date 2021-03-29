В Україну хотіли потрапити дев'ять людей з підробленими ПЛР-тестами

Деталі

У поромному пункті пропуску “Орлівка” на кордоні з Румунією правоохоронці виявили одразу 8 підроблених ПЛР-тестів. Громадяни України на мікроавтобусі Volkswagen проверталися додому, проте під час дослідження наданих на контроль документів, охоронці кордону встановили, що печатки та підписи на бланках тестів виготовлені за допомогою струменевого принтера.

За фактом ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ, прикордонники направили повідомлення до Нацполіції.

А на Сумщині на кордоні з РФ підроблену довідку про проходження ПЛР-тестування на COVID-19 пред’явив прикордонникам громадянин Молдови. Іноземець прямував з РФ в Україну через пункт пропуску “Бачівськ”. Під час спілкування з правоохоронцями чоловік зізнався, що тестування на COVID-19 він не проходив, а довідку придбав у невідомих осіб за 3000 російських рублів.

Наразі 40-річному громадянину Молдови відмовлено в пропуску та проставлено заборону в’їзду в Україну на 3 роки. Про виявлення ознак злочину за ст. 358 ККУ “Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів”, направлено повідомлення до Нацполіції.

Доповнення

Відтепер при в’їзді до України іноземці повинні мати негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений не більше ніж за 72 години. Кабінет міністрів України ухвалив відповідне рішення 22 березня.