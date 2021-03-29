В Украину хотели попасть девять человек с поддельными ПЦР-тестами

Детали

В паромном пункте пропуска "Орловка" на границе с Румынией правоохранители обнаружили сразу 8 поддельных ПЦР-тестов. Граждане Украины на микроавтобусе Volkswagen возвращались домой, однако в ходе исследования предоставленных на контроль документов, пограничники установили, что печати и подписи на бланках тестов изготовлены с помощью струйного принтера.

По факту признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 УКУ, пограничники направили сообщение в Нацполицию.

А в Сумской области на границе с РФ поддельную справку о прохождении ПЦР-тестирования на COVID-19 предъявил пограничникам гражданин Молдовы. Иностранец следовал из РФ в Украину через пункт пропуска "Бачевск". В ходе общения с правоохранителями мужчина признался, что тестирование на COVID-19 он не проходил, а справку приобрел у неизвестных лиц за 3000 российских рублей.

Сейчас 40-летнему гражданину Молдовы отказано в пропуске и проставлен запрет въезда в Украину на 3 года. Об обнаружении признаков преступления по ст. 358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов", направлено уведомление в Нацполицию.

Дополнение

Отныне при въезде в Украину иностранцы должны иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа. Кабинет министров Украины принял соответствующее решение 22 марта.