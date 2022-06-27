Зеленський запропонував лідерам G7 п'ять кроків, які можуть бути корисними для України та Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський, під час саміту з лідерами країн “Групи семи”, запропонував п’ять конкретних кроків, які можуть бути корисними для України, та всієї Європи, та допоможуть зменшити колосальні витрати усіх країн через російську війну. Про це інформує пресслужба Офісу Президента, передає УНН.
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Серед перших кроків Зеленський назвав дієві гарантії для України. Глава держави наголосив, що ці гарантії в майбутньому унеможливлять виникнення конфліктів на кшталт російської агресії.
Другий крок – сучасна протиракетна оборона для України й постачання достатнього обсягу зброї. Зеленський зазначив, що наша держава потребує сучасних і ефективних систем протиракетної оборони, які можуть забезпечити спокій українським містам, віддаленим від фронту. За його словами, росія посилює ракетні обстріли України, тому дуже важливо гарантувати цивільному населенню базову безпеку.
Третій пункт – відновлення аграрного експорту з України. Він закликав подумати над дієвими механізмами задля забезпечення продовольчої безпеки у світі.
Четверте – визнання росії державою – спонсором тероризму, радикальне обмеження її нафтових доходів і конфіскація всіх заморожених та арештованих російських активів. Зеленський сподівається, що Державний департамент США підтримає рішення щодо визнання рф державою – спонсором тероризму.
Президент також запропонував створити дієвий глобальний механізм конфіскації заморожених або арештованих російських активів, що має стати одним з найбільших інструментів стримування інших потенційних агресорів від нападу на сусідів.
П'яте питання – післявоєнна відбудова України, яка стане найбільшим економічним проектом нашого часу. За словами Володимира Зеленського, це буде найбільший економічний проект нашого часу, участь у якому значно посилить країни «Групи семи».
Президент наголосив на важливості рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.
Цитата
«Це рішення повністю відображає наш прогрес у європейській інтеграції, наш внесок у захист європейських цінностей, про які ми всі говоримо», – зазначив Глава держави.
Доповнення
Агентство Reuters із посиланням на неназваного європейського чиновника повідомило, що Зеленський у понеділок звернувся до лідерів саміту G7 з проханням передати системи протиповітряної оборони, ввести додаткові санкції проти росії та надати гарантії безпеки.