Зеленський запропонував лідерам G7 п'ять кроків, які можуть бути корисними для України та Європи

КИЇВ. 27 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський, під час саміту з лідерами країн “Групи семи”, запропонував п’ять конкретних кроків, які можуть бути корисними для України, та всієї Європи, та допоможуть зменшити колосальні витрати усіх країн через російську війну. Про це інформує пресслужба Офісу Президента, передає УНН.