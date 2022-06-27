Зеленський запропонував лідерам G7 п'ять кроків, які можуть бути корисними для України та Європи

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 42597 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 89908 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 128129 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 179504 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 176175 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 173564 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 149922 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 116040 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 109064 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 312502 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.6 м/с
94 %
745 мм
Невеликий дощ
Популярнi новини

Окупанти завдали десятки ударів по Дніпропетровщині: серед постраждалих 14-річний хлопчик

1 квітня, 16:13 • 39663 перегляди

Forbes оголосив рейтинг найбагатших людей світу у 2025 році: Ілон Маск очолив список, обігнавши Марка Цукерберга

1 квітня, 16:16 • 30325 перегляди

В Україні запустили додатковий потяг по маршруту Київ-Трускавець

1 квітня, 16:28 • 24481 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 50739 перегляди

Напад в Амстердамі: українцю інкримінують замах на вбивство з тероризмом

1 квітня, 17:04 • 21615 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 187249 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 312502 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 572867 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 516194 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 716421 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 50739 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 93568 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 121115 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 144107 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 157589 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Зеленський запропонував лідерам G7 п'ять кроків, які можуть бути корисними для України та Європи

Зеленський запропонував лідерам G7 п'ять кроків, які можуть бути корисними для України та Європи

Київ • УНН

 • 83773 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський, під час саміту з лідерами країн “Групи семи”, запропонував п’ять конкретних кроків, які можуть бути корисними для України, та всієї Європи, та допоможуть зменшити колосальні витрати усіх країн через російську війну. Про це інформує пресслужба Офісу Президента, передає УНН.

Деталі

Серед перших кроків Зеленський назвав дієві гарантії для України. Глава держави наголосив, що ці гарантії в майбутньому унеможливлять виникнення конфліктів на кшталт російської агресії.

Другий крок – сучасна протиракетна оборона для України й постачання достатнього обсягу зброї. Зеленський зазначив, що наша держава потребує сучасних і ефективних систем протиракетної оборони, які можуть забезпечити спокій українським містам, віддаленим від фронту. За його словами, росія посилює ракетні обстріли України, тому дуже важливо гарантувати цивільному населенню базову безпеку.

Третій пункт – відновлення аграрного експорту з України. Він закликав подумати над дієвими механізмами задля забезпечення продовольчої безпеки у світі.

Четверте – визнання росії державою – спонсором тероризму, радикальне обмеження її нафтових доходів і конфіскація всіх заморожених та арештованих російських активів. Зеленський сподівається, що Державний департамент США підтримає рішення щодо визнання рф державою – спонсором тероризму.

Президент також запропонував створити дієвий глобальний механізм конфіскації заморожених або арештованих російських активів, що має стати одним з найбільших інструментів стримування інших потенційних агресорів від нападу на сусідів.

П'яте питання – післявоєнна відбудова України, яка стане найбільшим економічним проектом нашого часу. За словами Володимира Зеленського, це буде найбільший економічний проект нашого часу, участь у якому значно посилить країни «Групи семи».

Президент наголосив на важливості рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Цитата

«Це рішення повністю відображає наш прогрес у європейській інтеграції, наш внесок у захист європейських цінностей, про які ми всі говоримо», – зазначив Глава держави.

Доповнення

Агентство Reuters із посиланням на неназваного європейського чиновника повідомило, що Зеленський у понеділок звернувся до лідерів саміту G7 з проханням передати системи протиповітряної оборони, ввести додаткові санкції проти росії та надати гарантії безпеки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$85,152.60
Золото
$3,160.99
Tesla
$268.93
Brent
$74.50
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,892.06