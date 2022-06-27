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Зеленский предложил лидерам G7 пять шагов, которые могут быть полезны для Украины и Европы

Зеленский предложил лидерам G7 пять шагов, которые могут быть полезны для Украины и Европы

Киев • УНН

 • 83772 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, во время саммита с лидерами стран “Группы семи”, предложил пять конкретных шагов, которые могут быть полезны для Украины и всей Европы, и помогут уменьшить колоссальные расходы всех стран из-за российской войны. Об этом информирует пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

Детали

Среди первых шагов Зеленский назвал действенные гарантии для Украины. Глава государства подчеркнул, что эти гарантии в будущем исключат возможность возникновения конфликтов вроде российской агрессии.

Второй шаг – современная противоракетная оборона для Украины и поставка достаточного объема оружия. Зеленский отметил, что наше государство нуждается в современных и эффективных системах противоракетной обороны, которые могут обеспечить покой украинским городам, удаленным от фронта. По его словам, россия усиливает ракетные обстрелы Украины, поэтому очень важно гарантировать гражданскому населению базовую безопасность.

Третий пункт – восстановления аграрного экспорта из Украины. Он призвал подумать о действенных механизмах для обеспечения продовольственной безопасности в мире.

Четвертое – признание россии государством – спонсором терроризма, радикальное ограничение ее нефтяных доходов и конфискация всех замороженных и арестованных российских активов. Зеленский надеется, что Государственный департамент США поддержит решение о признании рф государством – спонсором терроризма.

Президент также предложил создать действенный глобальный механизм конфискации замороженных или арестованных российских активов, который должен стать одним из самых больших инструментов сдерживания других потенциальных агрессоров от нападения на соседей.

Пятый вопрос – послевоенное восстановление Украины, которая станет крупнейшим экономическим проектом нашего времени. По словам Владимира Зеленского, это будет крупнейший экономический проект нашего времени, участие в котором значительно усилит страны «Группы семи».

Президент отметил важность решения о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Цитата

«Это решение полностью отражает наш прогресс в европейской интеграции, наш вклад в защиту европейских ценностей, о которых мы все говорим», – отметил Глава государства.

Дополнение

Агентство Reuters со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщило, что Зеленский в понедельник обратился к лидерам саммита G7 с просьбой передать системы противовоздушной обороны, ввести дополнительные санкции против россии и предоставить гарантии безопасности.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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