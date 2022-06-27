Зеленский предложил лидерам G7 пять шагов, которые могут быть полезны для Украины и Европы

КИЕВ. 27 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, во время саммита с лидерами стран “Группы семи”, предложил пять конкретных шагов, которые могут быть полезны для Украины и всей Европы, и помогут уменьшить колоссальные расходы всех стран из-за российской войны. Об этом информирует пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.