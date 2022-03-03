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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Зеленський закликав Захід передати літаки Україні, бо РФ буде йти до Берлінської стіни

Зеленський закликав Захід передати літаки Україні, бо РФ буде йти до Берлінської стіни

Київ • УНН

 • 198609 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав Захід надати військові літаки для боротьби з Росією. Про це він заявив під час пресконференції представниками західних ЗМІ, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Якщо немає у вас сил, міцності закрити небо, то дайте мені літаки…Якщо нас не стане, не дай Бог, далі будуть Латвія, Литва, Естонія. Далі буде Грузія, Молдова, Польща. Так вони будуть йти до Берлінської стіни. Повинен світ показувати свою міцність, не воюючи, бо міцність – це дипломатія", - сказав Зеленський.

Деталі

Зеленський подякував тим країнам, які підтримують Україну та передають зброю.

"Але це сталося запізно. Це термін, коли ми говорили й просили, цей термін коштує тисячі життів українців", - наголосив Зеленський.

Доповнення

Politico повідомляло, що країни Євросоюзу виключили можливість постачання Україні бойових літаків попри попередні заяви.

Додамо

Латвійські компанії передали Збройним силам України 90 безпілотних літальних апаратів.

Раніше

Як писав УНН, напередодні до України прибула нова партія "Bayraktar TB2". Вони готові до бойового застосування вже зараз.

Збройні сили України за допомогою безпілотного авіаційного комплексу Bayraktar знищили російський ЗРК "Бук" у районі Малина Житомирської області та зняли це на камеру.

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