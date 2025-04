Латвійські компанії передали ЗСУ 90 дронів

Цитата

"Збройним силам України передано 90 безпілотників, подарованих латвійськими компаніями", - ідеться в повідомленні.

Ukrainas bruņotajiem spēkiem piegādāti 90 bezpilota lidaparāti, kurus ziedojuši #Latvijas uzņēmumi.



90 drones, donated by #Latvian companies, were delivered to the Ukrainian Armed Forces.@DefenceU @GeneralStaffUA #СлаваУкраїни #StandWithUkraine pic.twitter.com/bfdWP4tUwV

— NBS (@Latvijas_armija) March 3, 2022

Раніше

Як писав УНН, напередодні до України прибула нова партія "Bayraktar TB2". Вони готові до бойового застосування вже зараз.

Збройні сили України за допомогою безпілотного авіаційного комплексу Bayraktar знищили російський ЗРК "Бук" у районі Малина Житомирської області та зняли це на камеру.

Також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео знищення російського ЗРК "Бук" поблизу села Іванків Київської області.