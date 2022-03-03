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Латвійські компанії передали ЗСУ 90 дронів

Латвійські компанії передали ЗСУ 90 дронів

Київ • УНН

 • 144955 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Латвійські компанії передали Збройним силам України 90 безпілотних літальних апаратів. Про це йдеться у заяві ЗС Латвії, пише УНН.

Цитата

"Збройним силам України передано 90 безпілотників, подарованих латвійськими компаніями", - ідеться в повідомленні.

Ukrainas bruņotajiem spēkiem piegādāti 90 bezpilota lidaparāti, kurus ziedojuši #Latvijas  uzņēmumi.

90 drones, donated by #Latvian  companies, were delivered to the Ukrainian Armed Forces.@DefenceU @GeneralStaffUA #СлаваУкраїни #StandWithUkraine pic.twitter.com/bfdWP4tUwV

— NBS (@Latvijas_armija) March 3, 2022

Раніше

Як писав УНН, напередодні до України прибула нова партія "Bayraktar TB2". Вони готові до бойового застосування вже зараз.

Збройні сили України за допомогою безпілотного авіаційного комплексу Bayraktar знищили російський ЗРК "Бук" у районі Малина Житомирської області та зняли це на камеру.

Також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео знищення російського ЗРК "Бук" поблизу села Іванків Київської області.

Українські Національні Новини

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