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Латвийские компании передали ВСУ 90 дронов

Латвийские компании передали ВСУ 90 дронов

Киев • УНН

 • 144955 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. Латвийские компании передали Вооруженным силам Украины 90 беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в заявлении ВС Латвии, пишет УНН.

Цитата

"Вооруженным силам Украины передано 90 беспилотников, подаренных латвийскими компаниями", - говорится в сообщении.

Ukrainas bruņotajiem spēkiem piegādāti 90 bezpilota lidaparāti, kurus ziedojuši #Latvijas  uzņēmumi.

90 drones, donated by #Latvian  companies, were delivered to the Ukrainian Armed Forces.@DefenceU @GeneralStaffUA #СлаваУкраїни #StandWithUkraine pic.twitter.com/bfdWP4tUwV

— NBS (@Latvijas_armija) March 3, 2022

Ранее

Как писал УНН, накануне в Украину прибыла новая партия "Bayraktar TB2". Они готовы к боевому применению уже сейчас.

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотного авиационного комплекса Bayraktar уничтожили российский ЗРК "Бук" в районе Малина Житомирской области и сняли это на камеру.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео уничтожения российского ЗРК "Бук" вблизи села Иванков Киевской области.

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