Латвийские компании передали ВСУ 90 дронов

Цитата

"Вооруженным силам Украины передано 90 беспилотников, подаренных латвийскими компаниями", - говорится в сообщении.

Ukrainas bruņotajiem spēkiem piegādāti 90 bezpilota lidaparāti, kurus ziedojuši #Latvijas uzņēmumi.



90 drones, donated by #Latvian companies, were delivered to the Ukrainian Armed Forces.@DefenceU @GeneralStaffUA #СлаваУкраїни #StandWithUkraine pic.twitter.com/bfdWP4tUwV

— NBS (@Latvijas_armija) March 3, 2022

Ранее

Как писал УНН, накануне в Украину прибыла новая партия "Bayraktar TB2". Они готовы к боевому применению уже сейчас.

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотного авиационного комплекса Bayraktar уничтожили российский ЗРК "Бук" в районе Малина Житомирской области и сняли это на камеру.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео уничтожения российского ЗРК "Бук" вблизи села Иванков Киевской области.