Новая партия "Bayraktar TB2" прибыла в Украину

Детали

"В Украину прибыла новая партия "Bayraktar TB2" Они готовы к боевому применению уже сейчас! Бойтесь орки! "Bayraktar TB2", как "СУСЛИК". Вы его не видите, а он есть!" - говорится в сообщении на официальной странице Минобороны в Facebook.

В ведомстве также поблагодарили партнеров.

Ранее

Вооруженные силы Украины за помощью беспилотного авиационного комплекса Bayraktar уничтожили российский ЗРК "Бук" в районе Малина Житомирской области и показали это на видео.

Также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео уничтожения российского ЗРК "Бук" вблизи села Иванков Киевской области.