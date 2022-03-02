Новая партия "Bayraktar TB2" прибыла в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В Украину прибыла новая партия "Bayraktar TB2". Они готовы к боевому применению уже сейчас, передает УНН со ссылкой на Минобороны.
Детали
"В Украину прибыла новая партия "Bayraktar TB2" Они готовы к боевому применению уже сейчас! Бойтесь орки! "Bayraktar TB2", как "СУСЛИК". Вы его не видите, а он есть!" - говорится в сообщении на официальной странице Минобороны в Facebook.
В ведомстве также поблагодарили партнеров.
Ранее
Вооруженные силы Украины за помощью беспилотного авиационного комплекса Bayraktar уничтожили российский ЗРК "Бук" в районе Малина Житомирской области и показали это на видео.
Также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео уничтожения российского ЗРК "Бук" вблизи села Иванков Киевской области.