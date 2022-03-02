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Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
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Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Нова партія "Bayraktar TB2" прибула в Україну

Нова партія "Bayraktar TB2" прибула в Україну

Київ • УНН

 • 207786 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. В Україну прибула нова партія "Bayraktar TB2". Вони готові до бойового застосування вже зараз, передає УНН із посиланням на Міноборони.

Деталі

"В Україну прибула нова партія "Bayraktar TB2" Вони готові до бойового застосування вже зараз! Бійтесь орки! "Bayraktar TB2", як "СУСЛИК". Ви його не бачите, а він є!" - йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Міноборони у Facebook.

У відомстві також подякували партнерам.

Раніше

Збройні сили України за допомогою безпілотного авіаційного комплексу Bayraktar знищили російський ЗРК "Бук" в районі Малина Житомирської області і показали це на відео.

Також Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео знищення російського ЗРК "Бук" поблизу села Іванків, що на Київщині.

Українські Національні Новини

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