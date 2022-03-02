Нова партія "Bayraktar TB2" прибула в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. В Україну прибула нова партія "Bayraktar TB2". Вони готові до бойового застосування вже зараз, передає УНН із посиланням на Міноборони.
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"В Україну прибула нова партія "Bayraktar TB2" Вони готові до бойового застосування вже зараз! Бійтесь орки! "Bayraktar TB2", як "СУСЛИК". Ви його не бачите, а він є!" - йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Міноборони у Facebook.
У відомстві також подякували партнерам.
Раніше
Збройні сили України за допомогою безпілотного авіаційного комплексу Bayraktar знищили російський ЗРК "Бук" в районі Малина Житомирської області і показали це на відео.
Також Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео знищення російського ЗРК "Бук" поблизу села Іванків, що на Київщині.