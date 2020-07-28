Зеленський закликав всіх глав церков і релігійних організацій помолитися за мир на українській землі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Хрещенням Київської Русі - України та закликав до всіх глав церков і релігійних організацій, незалежно від конфесії, помолитися за мир на українській землі, передає УНН з посиланням на Telegram-канал Президента.
"Сьогодні ми святкуємо важливий день для кожного українця – день, коли князь Володимир охрестив Київську Русь – Україну. Всі ми шукаємо шлях до єдності і чомусь забуваємо, що насправді 1032 роки тому князь Володимир показав нам цей шлях – він об’єднав людей навколо цінностей добра, милосердя та любові до ближнього", - написав Президент.
З його слів, віра завжди допомагала нашим предкам і нам у непрості часи.
Він наголосив, що сьогодні не можна забувати чи нехтувати цінностями християнства.
"Я хочу звернутися до всіх глав церков і релігійних організацій, незалежно від конфесії. Звернутися з проханням не як Президент, а як людина. З проханням помолитися за мир на українській землі. За таку бажану тишу та повне припинення вогню на Донбасі. За те, щоб наші люди перестали гинути та отримувати важкі поранення. За те, щоб жахіття війни для України нарешті скінчилися. За те, щоб настав довгоочікуваний мир", - наголосив Глава держави.
Він підкреслив, що сьогодні потрібна спільна молитва за Україну.
Як повідомляв УНН, Митрополит Київський, предстоятель Православної церкви України Епіфаній закликав молитися за мир на східній Україні, де наразі "триває неоголошена війна".