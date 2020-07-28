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Зеленский призвал всех глав церквей и религиозных организаций помолиться за мир на украинской земле

Зеленский призвал всех глав церквей и религиозных организаций помолиться за мир на украинской земле

Киев  •  УНН

 • 11701 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Крещением Киевской Руси - Украины и призвал ко всем главам церквей и религиозных организаций, независимо от конфессии, помолиться за мир на украинской земле, передает УНН со ссылкой на Telegram канал Президента.

"Сегодня мы празднуем важный день для каждого украинца - день, когда князь Владимир крестил Киевскую Русь - Украину. Все мы ищем путь к единству и почему-то забываем, что на самом деле 1032 года назад князь Владимир показал нам этот путь - он объединил людей вокруг ценностей добра, милосердия и любви к ближнему", - написал Президент.

По его словам, вера всегда помогала нашим предкам и нам в непростые времена.

Он отметил, что сегодня нельзя забывать или пренебрегать ценностями христианства.

"Я хочу обратиться ко всем главам церквей и религиозных организаций, независимо от конфессии. Обратиться с просьбой не как Президент, а как человек. С просьбой помолиться за мир на украинской земле. За такую желаемую тишину и полное прекращение огня на Донбассе. За то, чтобы наши люди перестали гибнуть и получать тяжелые ранения. За то, чтобы ужасы войны для Украины наконец закончились. За то, чтобы наступил долгожданный мир", - подчеркнул Глава государства.

Он подчеркнул, что сегодня нужна общая молитва за Украину.

Как сообщал УНН, Митрополит Киевский, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний призвал молиться за мир на восточной Украине, где сейчас "продолжается необъявленная война".

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