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Епіфаній закликав "боротися проти зла" і молитися за мир на Донбасі

Епіфаній закликав "боротися проти зла" і молитися за мир на Донбасі

Київ • УНН

 • 12919 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Митрополит Київський, предстоятель Православної церкви України Епіфаній закликав молитися за мир на східній Україні, де наразі "триває неоголошена війна". Також він заявив, що ми ведемо невидиму війну з коронавірусом і попросив українців дотримуватися карантину. Про це він сказав після молебня на Володимирській гірці з нагоди дня хрещення Русі-України, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні вже традиційно, як і кожного року, ми звершуємо подячний молебень у підніжжі пам’ятника Святого Рівноапостольного Великого князя Володимира в чергову річницю хрещення Русі-України", - сказав Епіфаній.

Також у своїй промові він закликав молитися "за єдність і силу України".

"Боротися проти того зла, яке намагається нас поневолити і знищити. Бо зараз на теренах східної України точиться ця кривава страшна і неоголошена війна, яка до цього часу вже протягом 7 років повсякденно забирає найкращих наших синів і дочок. А зараз ми з вами ведемо і іншу невидиму боротьбу із пошестю згубною - з коронавірусною хворобою, яка намагається полонити не тільки Україну, але і паралізувала і увесь світ", - сказав Епіфаній.

Також він додав, що люди повинні бути пильними і відповідальними, дотримуватися карантинних вимог, які запроваджені урядом.

Нагадаємо, митрополит Київський, предстоятель Православної церкви України Епіфаній під час літургії у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі привітав українців з 1032 річницею хрещення Київської Русі-України.

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