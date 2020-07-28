Епифаний призвал "бороться против зла" и молиться за мир на Донбассе

КИЕВ. 28 июля. УНН. Митрополит Киевский, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний призвал молиться за мир на восточной Украине, где сейчас "продолжается необъявленная война". Также он заявил, что мы ведем невидимую войну с коронавируса и попросил украинцев соблюдать карантин. Об этом он сказал после молебня на Владимирской горке по случаю дня крещения Руси-Украины, передает корреспондент УНН.