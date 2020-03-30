Зеленський закликав нардепів проголосувати за закони про банки і землю - заради підтримки МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав народних депутатів проголосувати за закони про землю і банківський закон, щоб тим самим отримати підтримку від МВФ для економіки. Про це він сказав на позачерговому засіданні Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
"Зараз всім складно, складно всьому світу, складно Україні, і для нас дуже важливо зараз підтримка економіки України", - сказав Президент.
З його слів, наразі надзвичайно важлива наразі підтримка МВФ, а також підписання меморандуму з фондом.
"Ви прекрасно знаєте що дві головні умови - це закон про землю та банківський закон. Зараз ми будемо обговорювати ці питання. Ви прекрасно знаєте суми, які через меморандум ми можемо отримати для підтримки економіки через те, що ми отримаємо 10 млрд доларів чи, може, більше. Сьогодні важливо підтримати нашу економіку", - сказав він.
Президент зазначив, що наразі у кожного з нардепів є багато питань до того чи іншого закону, до відносин з міжнародними партнерами.
"Але ми зараз не маємо ділитись на провладну партію і опозицію, у нас не може бути опозиції під час кризової ситуації через коронавірусну хворобу. Тому я дуже прошу підтримати ці законопроекти. Саме від вашого голосування сьогодні залежить, чи буде ця дуже важлива фінансова підтримка для нашої економіки, чи цього не станеться", - додав глава держави.
Як повідомлялося раніше в УНН, Зеленський прийшов на позачергове засідання Ради.