Зеленський закликав нардепів проголосувати за закони про банки і землю - заради підтримки МВФ

КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав народних депутатів проголосувати за закони про землю і банківський закон, щоб тим самим отримати підтримку від МВФ для економіки. Про це він сказав на позачерговому засіданні Верховної Ради, передає кореспондент УНН.