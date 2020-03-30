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Зеленский призвал нардепов проголосовать за законы о банках и земле - ради поддержки МВФ

Зеленский призвал нардепов проголосовать за законы о банках и земле - ради поддержки МВФ

Киев  •  УНН

 • 18597 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов проголосовать за законы о земле и банковский закон, чтобы тем самым получить поддержку от МВФ для экономики. Об этом он сказал на внеочередном заседании Верховной Рады, передает корреспондент УНН.

"Сейчас всем сложно, сложно всему миру, сложно Украине, и для нас очень важно сейчас поддержка экономики Украины", - сказал Президент.

По его словам, в настоящее время чрезвычайно важна сейчас поддержка МВФ, а также подписание меморандума с фондом.

"Вы прекрасно знаете, что два главных условия - это закон о земле и банковский закон. Сейчас мы будем обсуждать эти вопросы. Вы прекрасно знаете суммы, которые через меморандум мы можем получить для поддержки экономики из-за того, что мы получим 10 млрд долларов, а может и больше. Сегодня важно поддержать нашу экономику", - сказал он.

Президент отметил, что сейчас у каждого из нардепов есть много вопросов к тому или иному закону, к отношениям с международными партнерами.

"Но мы сейчас не должны делиться на провластную партию и оппозицию, у нас не может быть оппозиции во время кризисной ситуации из-за коронавирусной болезни. Поэтому я очень прошу поддержать эти законопроекты. Именно от вашего голосования сегодня зависит, будет ли эта очень важна финансовая поддержка для нашей экономики, или этого не произойдет", - добавил глава государства.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский пришел на внеочередное заседание Рады.

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