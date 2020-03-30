Зеленский призвал нардепов проголосовать за законы о банках и земле - ради поддержки МВФ

КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов проголосовать за законы о земле и банковский закон, чтобы тем самым получить поддержку от МВФ для экономики. Об этом он сказал на внеочередном заседании Верховной Рады, передает корреспондент УНН.