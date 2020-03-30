Зеленський прийшов на позачергове засідання Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський перебуває на позачерговому засіданні Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
Так, після прийняття присяги новими міністром охорони здоров'я та фінансів, Президент вийшов до трибуни.
Зазначимо, раніше сьогодні на позачерговому засіданні парламенту Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови № 3281 про звільнення Ігоря Уманського з посади міністра фінансів України, а також проект постанови №3283 про звільнення Іллі Ємця з посади Міністра охорони здоров’я України.
Водночас Рада не проголосувала за законопроект № 3279 про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”.
Додамо, що на позачерговому засіданні нардепи підтримали подання Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо призначення міністрів фінансів та охорони здоров'я.