Зеленський: ядерний тероризм вимагає рішучих дій у відповідь
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Ядерний тероризм вимагає рішучих дій у відповідь. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у Twitter, передає УНН.
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"На засіданні Радбезу ООН ми закликали закрити небо над Україною та започаткувати операцію з підтримання миру й безпеки. Мета – вберегти небезпечні об'єкти. Світ має не спостерігати, а допомагати", - зазначив він.
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Зеленський підтвердив, що він у Києві.
Ядерний тероризм вимагає рішучих дій у відповідь. На засіданні Радбезу #ООН ми закликали закрити небо над