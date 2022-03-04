Записав відео зі свого кабінету: Зеленський підтвердив, що він у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео зі свого робочого кабінету на Банковій та підтвердив, що знаходиться в Києві. Ролик з'явився на його сторінці в Instagram, передає УНН.
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"Кожні два дні з'являється інформація, що я кудись втік: з України, з Києва, з офісу. Я перебуваю тут, на місці. Ніхто нікуди не втік. Ми працюємо", - заявив Зеленський, спростовуючи інформацію, що він ніби то виїхав з України.
Нагадаємо
Зеленський нагородив орденами та медалями 76 військових, з них 37 — посмертно.
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