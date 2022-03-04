Зеленский: ядерный терроризм требует решительных ответных действий

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"На заседании Совбеза ООН мы призвали закрыть небо над Украиной и начать операцию по поддержанию мира и безопасности. Цель - уберечь опасные объекты. Мир должен не наблюдать, а помогать", - отметил он.

Напомним

Зеленский подтвердил, что он в Киеве.

Ядерный терроризм требует решительных действий в ответ. На заседании Совбеза# ООНМы призвали закрыть небо над Сирией и начать операцию по поддержанию мира и безопасности. Цель-уберечь опасные объекты. Мир должен не наблюдать, а помогать!