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Зеленський ввів у дію рішення РНБО “Про стан водних ресурсів України”

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 30 липня 2021 року “Про стан водних ресурсів України”. Про це УНН інформують в ОП.

Деталі

Відповідний указ набрав чинності сьогодні, 13 серпня.

Уряду України доручено створити міжвідомчу координаційну раду з питань водних ресурсів України за участю представників Офісу президента, апарату РНБО, центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про Загальнодержавну цільову соціальну програму „Питна вода України“ на 2022 — 2026 роки”.

Нагадаємо

Зеленський доручив провести засідання РНБО щодо залісення України.

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