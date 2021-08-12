Зеленський доручив провести засідання РНБО щодо залісення України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову підготувати засідання РНБО щодо стану реформування лісового господарства та реалізації екологічної ініціативи “Масштабне залісення України”. Про це УНН повідомляє з посиланням на РНБО.
Повідомляється, що міжвідомча робоча група з питань збереження та відтворення лісів під головуванням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова розглянула у четвер питання про стан реформування лісового господарства та реалізації екологічної ініціативи “Масштабне залісення України”.
Цитата
“За словами О. Данілова, Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати засідання РНБО України з цього важливого питання”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що учасники наради обговорили, зокрема, стан виконання завдань, визначених Указом Президента України від 23 березня 2021 року № 111, яким уведено в дію рішення РНБО України від 23 березня 2021 року “Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації”, та Указом Президента України від 7 червня 2021 року № 228 “Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів”.
Доповнення
У 2020 році стан лісів у порівнянні з 2019 роком погіршився та за рік збитки за порушення природоохоронного законодавства становили близько 312 млн гривень.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всеукраїнському форумі “Україна 30. Екологія” підписав указ про старт проекту “Зелена країна”, який передбачає за 10 років збільшити площі лісів на 1 млн га. Для цього у найближчі три роки планується висадити в Україні 1 млрд дерев.