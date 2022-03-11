Зеленський вважає рішення лідерів ЄС щодо української євроінтеграції недостатнім
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Президент Володимир Зеленськийвважає недостатнім рішення, прийняте напередодні на саміті європейсьими лідерами щодо інтеграції України в ЄС. Про це він заявив у відеозверненні в п’ятницю, пише УНН.
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“Вчора відбулась дуже важлива зустріч лідерів країн Євросоюзу. Довга, предметна. Ми знаємо, що говорили на цій зустрічі всі лідери. Хто говорив конкретно. Хто нас підтримував. А хто мовчав. А хто старався, щоб формулювання були все ж таки недостатніми – для України, Європи і для нашої спільної свободи. Як ми оцінюємо прийняте рішення? Дуже просто: треба сильніше. Це не те, що ми чекаємо”, - сказав Президент.
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З його слів, необхідно, щоб рішення політиків співпадали з настроєм їх, європейських народів. А цей настрій, відповідно, демонструє чималу підтримку євроінтеграції України.
“Рішення вчорашньої зустрічі лідерів ЄС тепер виходить на рівень Єврокомісії. Для реалізації. Для конкретних процедур. Євросоюз має зробити більше. Для України. І для себе”, - додав Зеленський.
Нагадаємо
Вчорашній саміт ЄС завершилося схваленням декларації, що містить компромісне визнання перспективи членства України в блоці. Водночас на думку Президента Литви Ґітанаса Науседи, лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції.
Зі свого боку Німеччина заявила, що прискореної процедури членства України в ЄС не буде.