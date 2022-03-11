Зеленский считает решение лидеров ЕС по украинской евроинтеграции недостаточным

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“Вчера состоялась очень важная встреча лидеров стран Евросоюза. Длинная, предметная. Мы знаем, что говорили на этой встрече все лидеры. Кто говорил конкретно. Кто нас поддерживал. А кто молчал. А кто старался, чтобы формулировки были все же недостаточными - для Украины, Европы и для нашей общей свободы. Как мы оцениваем принятое решение? Очень просто: надо сильнее. Это не то, что мы ждем”, - сказал Президент.

Детали

По его словам, необходимо, чтобы решения политиков совпадали с настроением их, европейских народов. А этот настрой, соответственно, демонстрирует немалую поддержку евроинтеграции Украины.

“Решение вчерашней встречи лидеров ЕС теперь выходит на уровень Еврокомиссии. Для реализации. Для конкретных процедур. Евросоюз должен сделать больше. Для Украины. И для себя”, - добавил Зеленский.

Напомним

Вчерашний саммит ЕС завершился принятием декларации, что содержит компромиссное признание перспективы членства Украины в блоке. В то же время по мнению Президента Литвы Гитанаса Науседы, лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции.

Со своей стороны Германия заявила, что ускоренной процедуры членства Украины в ЕС не будет.