Зеленський: впровадження формули Штайнмайєра не відбулось, а з "Мінська" вихожу як можу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Впровадження формули Штрайнмайєру не відбулось, а “мінські домовленості” Україна виконує, як може. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає кореспондент УНН.
“Впровадження формули Штайнмайєра не відбулось. Воно може відбутися тільки у законі про особливий статус Донбасу, коли набуває чинності закон про особливий статус, коли він буде у Верховній Раді, тому казати, що впровадження формули Штайнмайєра відбулось, некоректно”, — зазначив Президент.
За його словами, в мінських домовленостях, які підписала попередня влада, є речі, які не може виконати нинішня, тому нинішньому Президентові доводиться виходити із ситуації “як може”.
“Відвожу там, де можу забезпечити безпекову ситуацію. І все. А коли мені скажуть: далі по Мінську йди, у той час я прийду до вас і скажу: шановне суспільство, давайте сядемо разом на цей шпагат і разом будемо відповідати за кожне життя, яке ми втрачаємо”, — наголосив Зеленський.
Нагадаємо, політичний директор МЗС України Олексій Макеєв під час виступу на круглом стілі розповів про те, що формула Штайнмайєра є лише частиною питання з регулювання ситуації на Донбасі та про “червоні лінії”, які влада не перетне.