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У МЗС повідомили, що жодних автономій на Донбасі формула Штайнмайєра не передбачає

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Політичний директор МЗС України Олексій Макеєв під час виступу на круглом стілі розповів про те, що формула Штайнмайєра є лише частиною питання з регулювання ситуації на Донбасі та про “червоні лінії”, які влада не перетне, передає УНН з посиланням на його акаунти у Twitter та Facebook.

У МЗС повідомили, що жодних автономій на Донбасі формула Штайнмайєра не передбачає

“Формула Штайнмайєра не існує у природі відірваною від усього іншого, з формули Штайнмайєра не починаються переговори, все про що каже формула Штайнмайєра — це про те, як може набрати чинності закон про особливості місцевого самоврядування. Наголошую, ніякої автономії там немає, тільки місцеве самоврядування”, — повідомив Макеєв.

Він наголосив, що вибори на окупованих територіях Донецької та Луганської областей мають бути демократичними і відповідати стандартам ОБСЄ.

“Такі вибори будуть визнані демократичними тільки тоді, коли спостерігачі ОБСЄ побачать, що на виборчих дільницях немає „урків“ з автоматами, що поряд з виборчими дільницями немає танків, що будь-який громадянин України, який перебуває на цій території може прийти і проголосувати, у тому числі 1,5 млн ВПО, що українські ЗМІ висвітлюватимуть цей процес, що український ЦВК проводитиме ці вибори, і що будь-який громадянин України зможе балотуватися на цих виборах і будь-яка українська політична партія може висувати свої кандидатури на цих виборах”, — зазначив Макеєв.

Таким чином, вимога дипломатів до РФ, яку підтримують українські партнери по нормандському формату, — це вивести збройні сили і дати можливість Україні відновити суверенітет над сьогодні окупованою територією.

“Ідеться про місцеві вибори. Ніяких президентів, ніяких автономій, ніхто обирати там не дозволить, тому що Україна є унітарною державою”, — уточнив Макеєв.

Раніше УНН повідомив, що Разумков розповів про “червоні лінії” у проекті закону про особливий статус Донбасу.

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