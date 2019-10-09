У МЗС повідомили, що жодних автономій на Донбасі формула Штайнмайєра не передбачає

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Політичний директор МЗС України Олексій Макеєв під час виступу на круглом стілі розповів про те, що формула Штайнмайєра є лише частиною питання з регулювання ситуації на Донбасі та про “червоні лінії”, які влада не перетне, передає УНН з посиланням на його акаунти у Twitter та Facebook.