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В МИД сообщили, что никаких автономий на Донбассе формула Штайнмайера не предусматривает

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. Политический директор МИД Украины Алексей Макеев во время выступления на круглом стиле рассказал о том, что формула Штайнмайера является лишь частью вопроса по регулированию ситуации на Донбассе и о “красные линии”, которые власть не пересечет, передает УНН со ссылкой на его аккаунты в Twitter и Facebook.

В МИД сообщили, что никаких автономий на Донбассе формула Штайнмайера не предусматривает

“Формула Штайнмайера не существует в природе оторванной от всего остального, из формулы Штайнмайера не начинаются переговоры, все о чем говорит формула Штайнмайера — это о том, как может вступить в силу закон об особенностях местного самоуправления. Подчеркиваю, никакой автономии там нет, только местное самоуправление”, — сообщил Макеев.

Он отметил, что выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей должны быть демократическими и соответствовать стандартам ОБСЕ.

“Такие выборы будут признаны демократическими только тогда, когда наблюдатели ОБСЕ увидят, что на избирательных участках нет „урков“ с автоматами, рядом с избирательном участке нет танков, любой гражданин Украины, который находится на этой территории может прийти и проголосовать, в том числе 1,5 млн ВПЛ, что украинские СМИ будут освещать этот процесс, украинский ЦИК проводить эти выборы, и любой гражданин Украины сможет баллотироваться на этих выборах и любая украинская политическая партия может выдвигать свои кандидатуры на этих выборах”, — отметил Макеев.

Таким образом, требование дипломатов в РФ, которую поддерживают украинские партнеры по нормандском формата — это вывести вооруженные силы и дать возможность Украине восстановить суверенитет над сегодня оккупированной территорией.

“Речь идет о местных выборах. Никаких президентов, никаких автономий, никто выбирать там не позволит, потому что Украина является унитарным государством”, — уточнил Макеев.

Ранее УНН сообщил, что Разумков рассказал о “красные линии” в проекте закона об особом статусе Донбасса.

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