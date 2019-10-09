В МИД сообщили, что никаких автономий на Донбассе формула Штайнмайера не предусматривает

КИЕВ. 9 октября. УНН. Политический директор МИД Украины Алексей Макеев во время выступления на круглом стиле рассказал о том, что формула Штайнмайера является лишь частью вопроса по регулированию ситуации на Донбассе и о “красные линии”, которые власть не пересечет, передает УНН со ссылкой на его аккаунты в Twitter и Facebook.