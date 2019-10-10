Зеленский: внедрение формулы Штайнмайера не произошло, а с "Минска" выхожу как могу

“Внедрение формулы Штайнмайера не произошло. Оно может произойти только в законе об особом статусе Донбасса, когда вступает в силу закон об особом статусе, когда он будет в Верховной Раде, поэтому говорить, что внедрение формулы Штайнмайера произошло, некорректно”, — отметил Президент.

По его словам, в минских договоренностях, которые подписала предыдущая власть, есть вещи, которые не может выполнить нынешняя, так нынешнему Президенту приходится выходить из ситуации “как может”.

“Отвожу там, где могу обеспечить ситуацию с безопасностью. И все. А когда мне скажут: дальше по Минску иди, в то время я приду к вам и скажу: уважаемое общество, давайте сядем вместе на этот шпагат и вместе будем отвечать за каждую жизнь, которую мы теряем”, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, политический директор МИД Украины Алексей Макеев во время выступления на круглом стиле рассказал о том, что формула Штайнмайера является лишь частью вопроса по регулированию ситуации на Донбассе и о “красные линии”, которые власть не пересечет.