Зеленський відзначив нагородами учасників бойових дій

Цитата

“Підписав нові укази про нагородження наших героїв. 413 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, 29 із них — посмертно. Вічна слава всім, хто став на захист нашої незалежності й нашої свободи! Вічна памʼять усім, хто загинув за Україну! Слава Україні!”, — сказав він.

Нагадаємо

Українського парамедика і волонтерку Юлію “Тайру” Паєвську вдалося звільнити з полону.