Зеленський відзначив нагородами учасників бойових дій
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав нові укази про нагородження наших захисників. Про це повідомляє УНН з посиланням на відеозвернення глави держави.
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“Підписав нові укази про нагородження наших героїв. 413 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, 29 із них — посмертно. Вічна слава всім, хто став на захист нашої незалежності й нашої свободи! Вічна памʼять усім, хто загинув за Україну! Слава Україні!”, — сказав він.
Нагадаємо
Українського парамедика і волонтерку Юлію “Тайру” Паєвську вдалося звільнити з полону.