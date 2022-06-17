Зеленский отметил наградами участников боевых действий
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал новые указы о награждении наших защитников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видеообращение главы государства.
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“Подписал новые указы о награждении наших героев. 413 участников боевых действий отмечены государственными наградами, 29 из них — посмертно. Вечная слава всем, кто встал на защиту нашей независимости и нашей свободы! Вечная память всем, кто погиб за Украину! Слава Украине!”, — сказал он.
Напомним
Украинского парамедика и волонтеру Юлию “Тайру” Паевскую удалось освободить из плена.