Зеленский отметил наградами участников боевых действий

Цитата

“Подписал новые указы о награждении наших героев. 413 участников боевых действий отмечены государственными наградами, 29 из них — посмертно. Вечная слава всем, кто встал на защиту нашей независимости и нашей свободы! Вечная память всем, кто погиб за Украину! Слава Украине!”, — сказал он.

Напомним

Украинского парамедика и волонтеру Юлию “Тайру” Паевскую удалось освободить из плена.