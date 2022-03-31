Зеленський відзначив нагородами 136 українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав укази про відзначення держнагородами військовослужбовців ЗСУ за героїзм та мужність у боротьбі за незалежність держави. Про це він повідомив під час свого відеозвернення, передає УНН.
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"Як завжди, перед записом звернення підписав указ про нагородження наших героїв. 136 військовослужбовців Збройних Сил України. Вдячний кожному і кожній!", - сказав він.
Нагадаємо
Зеленський позбавив звань вищих офіцерів СБУ, які зрадили Батьківщині та порушили військову присягу.