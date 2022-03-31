Зеленський відзначив нагородами 136 українських військових

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав укази про відзначення держнагородами військовослужбовців ЗСУ за героїзм та мужність у боротьбі за незалежність держави. Про це він повідомив під час свого відеозвернення, передає УНН.