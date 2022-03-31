Зеленский отметил наградами 136 украинских военных

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о награждении госнаградами военнослужащих ВСУ за героизм и мужество в борьбе за независимость государства. Об этом он сообщил во время своего видеообращения, передает УНН.