Зеленский отметил наградами 136 украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о награждении госнаградами военнослужащих ВСУ за героизм и мужество в борьбе за независимость государства. Об этом он сообщил во время своего видеообращения, передает УНН.
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"Как всегда, перед записью обращения подписал указ о награждении наших героев. 136 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Благодарен каждому и каждой!", - сказал он.
Напомним
Зеленский лишил званий высших офицеров СБУ, которые изменили Родине и нарушили военную присягу.