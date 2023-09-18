Зеленський відвідав українських військових, які перебувають на реабілітації у Нью-Йорку
Київ • УНН
КИЇВ.19 вересня. УНН. В рамках візиту до США президент Володимир Зеленський відвідав українських військових, які проходять реабілітацію в університетській лікарні Стейтен-Айленду в Нью-Йорку. Про це повідомляє Суспільне, передає УНН.
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В нью-йоркській лікарні президент поспілкувався з лікарями та відзначив нагородами воїнів.
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Ввечері 18 вересня президент Зеленський та перша леді прибули до Сполучених Штатів. У рамках візиту вони візьмуть участь в Генеральній асамблеї та зустрінуться з очільниками різних країн та організацій.
У Вашингтоні Зеленський зустрінеться з американським колегою Байденом, Конгресом, журналістами та військовим керівництвом США.
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