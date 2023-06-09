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Зеленський: відсутність допомоги з боку МКЧХ є їх самознищенням

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. Відсутність допомоги українцям на окупованій території з боку Міжнародного комітету Червоного Хреста та деяких інших організацій є їх самознищенням. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні, пише УНН.

Зеленський: відсутність допомоги з боку МКЧХ є їх самознищенням

Цитата

"На всіх рівнях держави та місцевої влади ми працюємо, щоб урятувати якнайбільше людей із затоплених районів. Евакуація триває. Всюди, де можемо витягнути людей із зони затоплення, робимо це. ДСНС, поліція, військові – молодці! Кожен і кожна, хто залучений, – я хочу вам подякувати!

На нашій вільній території є присутність міжнародних організацій, конкретна допомога. Зокрема, це український Червоний Хрест та багато інших. Я вдячний кожній організації, кожному волонтеру, кожній компанії, які реально долучилися до рятувальної операції. І очевидно, що відсутність деяких міжнародних організацій у зоні лиха зараз саме на окупованій території – того ж таки Міжнародного Червоного Хреста, – відсутність їхньої допомоги нашим людям на окупованій території для таких організацій, мені здається, це неправильно і є просто самознищенням", - наголосив Президент.

Деталі

Зеленський підкреслив, що росіяни продовжують обстрілювати затоплені міста на підконтрольній Україні території та кидають напризволяще людей на окупованій частині Херсонщини.

"Російські терористи намагаються ще погіршити ситуацію, яку вони спричинили своїм екоцидом. Абсолютно свідомо. Вони продовжують обстрілювати Херсон і громади області, вже затоплені терористами ж. Вони обстрілюють навіть точки евакуації, що є вже таким проявом зла, на яке, мабуть, жодні терористи у світі, окрім російських, не йшли. Окупанти повністю кинули напризволяще людей на лівобережній частині Херсонщини. Там уже другу добу лише розширюється катастрофа. І це також абсолютно свідомий вибір російського керівництва", - сказав він.

Президент додав, що країна зробить все можливе для забезпечення водопостачання та поставок питної води людям.

"Зробимо все, щоб забезпечити людей питною водою попри цю катастрофу. Може бути дискомфорт, але ми все зробимо. Окремо провів сьогодні нараду щодо водопостачання й безпеки людей у містах і громадах Дніпровщини – був там особисто. Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, Покров та інші громади – говорили про це. Ситуація з інфраструктурою, природними збитками. Шкода від російського теракту дуже значна, це всім зрозуміло. Але має бути зрозуміло й те, що немає альтернатив, окрім максимального відновлення й максимальної відбудови. Можливо, це росія залишиться спустошеною після путіна, але не Україна", - підсумував Глава держави.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський провів нараду щодо водозабезпечення Дніпропетровської області

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