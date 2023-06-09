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Зеленский: отсутствие помощи со стороны МККК является их самоуничтожением

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 июня. УНН. Отсутствие помощи украинцам на оккупированной территории со стороны Международного комитета Красного Креста и некоторых других организаций является их самоуничтожением. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении, пишет УНН.

Зеленский: отсутствие помощи со стороны МККК является их самоуничтожением

Цитата

"На всех уровнях государства и местной власти мы работаем, чтобы спасти как можно больше людей из затопленных районов. Эвакуация продолжается. Всюду, где можем вытащить людей из зоны затопления, делаем это. ГСЧС, полиция, военные – молодцы! Каждый и каждая, кто привлечен, – я хочу вас поблагодарить!

На нашей свободной территории есть присутствие международных организаций, конкретная помощь. В частности, это украинский Красный Крест и многие другие. Я благодарен каждой организации, каждому волонтеру, каждой компании, которые реально присоединились к спасательной операции. И очевидно, что отсутствие некоторых международных организаций в зоне бедствия сейчас именно на оккупированной территории – того же Международного Красного Креста, – отсутствие их помощи нашим людям на оккупированной территории для таких организаций, мне кажется, это неправильно и является просто самоуничтожением", - подчеркнул Президент.

Детали

Зеленский подчеркнул, что россияне продолжают обстреливать затопленные города на подконтрольной Украине территории и бросают на произвол судьбы людей на оккупированной части Херсонщины.

"Российские террористы пытаются еще ухудшить ситуацию, которую они вызвали своим экоцидом. Абсолютно сознательно. Они продолжают обстреливать Херсон и общины области, уже затопленные террористами же. Они обстреливают даже точки эвакуации, что является уже таким проявлением зла, на которое, пожалуй, никакие террористы в мире, кроме российских, не шли. Оккупанты полностью бросили на произвол судьбы людей на левобережной части Херсонщины. Там уже вторые сутки только расширяется катастрофа. И это также абсолютно сознательный выбор российского руководства", - сказал он.

Президент добавил, что страна сделает все возможное для обеспечения водоснабжения и поставок питьевой воды людям.

"Сделаем все, чтобы обеспечить людей питьевой водой, несмотря на эту катастрофу. Может быть дискомфорт, но мы все сделаем. Отдельно провел сегодня совещание по водоснабжению и безопасности людей в городах и громадах Днепровщины – был там лично. Кривой Рог, Марганец, Никополь, Покров и другие громады – говорили об этом. Ситуация с инфраструктурой, природными убытками. Ущерб от российского теракта очень значительный, это всем понятно. Но должно быть понятно и то, что нет альтернатив, кроме максимального восстановления и максимального восстановления. Возможно, это россия останется опустошенной после путина, но не Украина", - подытожил Глава государства.

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