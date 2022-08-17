Зеленський відреагував на ворожий ракетний удар по Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожий ракетний удар по Салтівському району Харкова. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram глави держави.
Цитата
"Коли чуєш про харківську Салтівку – це знову біль. Біль за всю Україну. Біль за Харків. Ракетний удар… По гуртожитку… Будівля вщент зруйнована. Точну кількість загиблих і поранених встановлюємо. Підлий і цинічний удар по цивільних, що не має жодного виправдання й демонструє безсилля агресора. Не пробачимо, помстимося", - написав він.
Доповнення
Російські окупанти обстріляли Харків. Загарбники вдарили по Салтівському району. Кількість загиблих та поранених внаслідок обстрілу зросла: 6 людей загинули, 16 - отримали поранення.