Зеленський відреагував на ворожий ракетний удар по Харкові

Цитата

"Коли чуєш про харківську Салтівку – це знову біль. Біль за всю Україну. Біль за Харків. Ракетний удар… По гуртожитку… Будівля вщент зруйнована. Точну кількість загиблих і поранених встановлюємо. Підлий і цинічний удар по цивільних, що не має жодного виправдання й демонструє безсилля агресора. Не пробачимо, помстимося", - написав він.

Доповнення

Російські окупанти обстріляли Харків. Загарбники вдарили по Салтівському району. Кількість загиблих та поранених внаслідок обстрілу зросла: 6 людей загинули, 16 - отримали поранення.