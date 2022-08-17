Кількість загиблих внаслідок обстрілу Харкова зросла до 6 людей, 16 поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Російські окупанти обстріляли Харків. Загарбники вдарили по Салтівському району. Кількість загиблих та поранених внаслідок обстрілу зросла: 6 людей загинули, 16 - отримали поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"На жаль, кількість загиблих та поранених внаслідок обстрілу Салтівки зросла: 6 людей загинули, 16 - отримали поранення", - зазначив він.
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На місці прильоту виникла сильна пожежа у житловій будівлі.