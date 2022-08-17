Ворожий обстріл Харкова: відомо про трьох загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Окупанти обстріляли Харків. Російські загарбники вдарили по Салтівському району. Як повідомляє мер міста Ігор Терехов, попередньо відомо про трьох загиблих та десяти поранених, передає УНН.
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Терехов зазначив, що на місці прильоту виникла сильна пожежа у житловій будівлі.
Наразі є інформація про трьох загиблих та десяти поранених.
Цитата
"Співчуваю всім рідним та близьким людей, убитих російськими агресорами. З пораненими працюють наші лікарі", - зазначив він.
Раніше
Терехов повідомляв, про приліт біля житлової багатоповерхівки в Салтівському районі.