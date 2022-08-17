Вражеский обстрел Харькова: известно о трех погибших

Детали

Терехов отметил, что на месте прилета возник сильный пожар в жилом здании.

Сейчас есть информация о трех погибших и десяти раненых.

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"Соболезную всем родным и близким людей, убитых российскими агрессорами. С ранеными работают наши врачи", - отметил он.

Ранее

Терехов сообщал, о прилете у жилой многоэтажки в Салтовском районе.