Вражеский обстрел Харькова: известно о трех погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Оккупанты обстреляли Харьков. Российские захватчики ударили по Салтовскому району. Как сообщает мэр города Игорь Терехов, предварительно известно о трех погибших и десяти раненых, передает УНН.
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Терехов отметил, что на месте прилета возник сильный пожар в жилом здании.
Сейчас есть информация о трех погибших и десяти раненых.
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"Соболезную всем родным и близким людей, убитых российскими агрессорами. С ранеными работают наши врачи", - отметил он.
Ранее
Терехов сообщал, о прилете у жилой многоэтажки в Салтовском районе.